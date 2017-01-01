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"Kardeşler topluluğu olmalıyız"

21 Nisan 2017 Cuma, 14:45
"Kardeşler topluluğu olmalıyız"

AĞRI (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kardeşler topluluğu olmalıyız. Kalpler arasına merhamet köprüleri kurmalıyız. Dünyanın her tarafındaki mümin kardeşlerimizle, bu topraklarda imanı ve emanı sağlamlaştırmalıyız. O emanı Bağdat'a, Şam'a taşımalıyız." dedi.

Görmez, Ağrı Merkez Camisi'nde okuduğu cuma hutbesinde, mümin insanda düşman korkusunun olmadığını söyledi.

Dünyadaki korkuların yok olması halinde ahirete dair korkulardan da emin olunacağını anlatan Görmez, "Dünyada kalbimizi korkulardan arındırdığımız zaman, yürek kalemizi sağlama aldığımız zaman ahirette de cehennemden azat olmuş oluruz." dedi.

Müslümanların birbirlerine güvenmeleri gerektiğini vurgulayan Görmez, şöyle konuştu:

"Kardeşler topluluğu olmalıyız. Kalpler arasına merhamet köprüleri kurmalıyız. Dünyanın her tarafındaki mümin kardeşlerimizle, bu topraklarda imanı ve emanı sağlamlaştırmalıyız. O emanı Bağdat'a, Şam'a taşımalıyız. Suriye'ye, Irak'a, Yemen'e emanı kaybeden, selamı kaybeden kardeşlerimize taşımalıyız. Bize yakışan budur. Cenab-ı Hak bizi imandan ve emandan ayırmasın. Üzerinde yaşadığımız beldelerimizi, emin beldeler kılsın. Her türlü kötülükten, şerden, her türlü şiddet ve terörden muhafaza eylesin. Kardeşçe yaşamayı, kardeşlik ahlakına, hukukuna dayanarak, riayet ederek gerçek kardeşler olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin."



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