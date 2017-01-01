21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 14:53

SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla bugüne kadar yapılan kapsamlı soruşturmalarda aralarında örgütün yönetici konumunda yer aldığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri meslekten ihraç edilen, biri de görevden uzaklaştırılan 3 memur ile bir avukat gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.


İLGİLİ HABERLER
Siirt'te FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL

SİİRT'TE FETÖ OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Suriyeli sığınmacılarla kaynaşma etkinliği düzenlendi
YEREL

SURİYELİ SIĞINMACILARLA KAYNAŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
&quot;Siirt'in doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkardık&quot;
YEREL

"SİİRT'İN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK"

Siirt'te doğa yürüyüşü düzenlenecek
YEREL

SİİRT'TE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENECEK
UMKE'den Baykan'da tatbikat
YEREL

UMKE'DEN BAYKAN'DA TATBİKAT
Siirt'te terör operasyonu
YEREL

SİİRT'TE TERÖR OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı