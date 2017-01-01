Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

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SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla bugüne kadar yapılan kapsamlı soruşturmalarda aralarında örgütün yönetici konumunda yer aldığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri meslekten ihraç edilen, biri de görevden uzaklaştırılan 3 memur ile bir avukat gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.



