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Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

21 Nisan 2017 Cuma, 15:15

MALATYA (AA) - Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan davanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine başlandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması için hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu'nda görülecek duruşma öncesi yoğun güvenlik önlemi alındı.

Spor salonu girişinde kontrol noktası oluşturan, çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra sanık yakınlarını ve duruşmayı takip etmeye gelenleri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra salona aldı.

Duruşmayı HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Kadın Koordinasyonu Merkezi Üyeleri Gülsen Ülker, Zeynep Boğa, Ayşe Berktay, Beycan Taşkıran, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ile İsviçre ve bazı ülkelerden yabancı gözlemciler de takip etti.

Kışanak, tutuklu bulunduğu Kocaeli'den, Tuncel ise Silivri Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıklardan Kışanak, savunmasında, davanın en büyük ve önemli sonucunun tutuklandığı ve başkanı olduğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması olduğunu iddia etti.

- "Burası tartışma yeri değil"

Kışanak, savunmasını sürdürürken Mahkeme Başkanı Turan Kılıç araya girerek iddianameye dayanak olan konularla ilgili savunma yapmasını istedi.

Kışanak ise "Bu dava siyasi bir dava, bunların tartışmamız lazım." ifadelerini kullanınca mahkeme başkanı Kılıç, "Burası tartışma yeri değil, burası mahkeme. Mahkemede bunlar tartışılmaz. İddianamede suçlamalar neyse ona cevap ver." dedi.

Kamuoyunun tatmin olacağı bir savunma yapmak istediğini belirten Kışanak, "Bu dava 2011 yılından başlıyor zaman zaman daha da geriye gidiyor. Peki neden zamanında yapılmadı? 6 yıl önceki konuşmamı dava konusu yapmak için neden beklediler? Bu suç unsuru varsa neden dava o zaman açılmadı, şimdi açılıyor? Bu davanın zamanlaması kayyum atayabilmeye ayarlanmıştır. Uydurulmuş, ısmarlanmış bir davadır. Mahkeme heyetinden bu sorunun cevabını bekliyorum." savunmasını yaptı.

Kışanak, Türkiye'nin darbe girişimi sonrası FETÖ'den arınma süreci yaşadığını aktararak, bu davada kendisinin yargılanmasına vesilen olan güvenlik görevlileri ve yargı mensuplarının FETÖ şüphesiyle yargılandığını öne sürdü.

Gültan Kışanak, savunmasında şunları kaydetti:

"Bu dava sonuçları ve konusu itibarıyla siyasi bir davadır. Bu davada benim siyasi görüşlerim, siyasi faaliyetlerim yargılanıyor. Bu davada demokratik siyaset yargılanıyor. Kürsü dokunulmazlığı hiçe sayılarak, bu konuşmaların benzerini dışarıda yaptığım için yargılanıyorum. İddianamede 41 iddia sürülmüş, hiçbirinde benim bir cümlemin başından sonuna kadar tamamı alınamamıştır. Ben demokratik siyasete inanan, gereklerini yerine getiren bir insan olarak ne konuştuğumu biliyorum. Bu davaya konu edilen konuşmaların tamamı kürsü dokunulmazlığı kapsamındadır. Bu dava anayasanın kürsü dokunulmazlığı maddesine aykırıdır."

Mahkeme Başkanı Turan Kılıç, daha sonra duruşmaya öğle arası verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

- İddianameden

İddianamede, Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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