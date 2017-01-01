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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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"Yeni Malatyaspor Süper Lig'e çıkacaktır"

21 Nisan 2017 Cuma, 15:31
"Yeni Malatyaspor Süper Lig'e çıkacaktır"

MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, yarın Giresunspor ile oynayacakları maçta puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehirspor karşısında aldıkları mağlubiyeti unuttuklarını ifade etti.

Giresunspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirten İrfan Buz, şunları kaydetti:

"Zeki, savaşan ve kendine inanan futbolcu topluluğu olarak Giresunspor maçına gideceğiz. Bu yarış 34 hafta sürüyor ve biz 28. haftayı geride bıraktık. Stratejik olarak Giresunspor maçı önemli, alacağımız puan veya puanlar da çok önemli. Giresunspor maçında savaşarak, puanlarımızı almak istiyoruz. Futbolcularımızla da bu konuyu konuştuk ve ona göre önlemlerimizi alacağız. Giresunspor maçında çok farklı bir Yeni Malatyaspor olacak. Bizim özümüze dönmemiz gerekiyor, onu da yapacağız."

Buz, futbolda hayal kırıklıklarının olduğunu anlatarak, "Yeni Malatyaspor gereken puanları alıp, Süper Lig'e çıkacaktır." diye konuştu.

Her takımın her maçı kazanabileceğini dile getiren Buz, "Lideriz ve 5 puan öndeyiz. Demek ki biz çok iyi bir kredi yapmışız şimdiye kadar. O krediden daha fazla yemek istemiyoruz. Önümüze bakarak, rakiplerimize de bakarak gereken puanları alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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