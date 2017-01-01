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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş tarafından, İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İşadamları Derneği iş birliğiyle düzenlenen, "2. Rising City Gayrimenkul Fuarı" ve "15. İnşaat Fuarı" kapsamında inşaat sektörü temsilcileri, 300'den fazla yabancı yatırımcıyla bir araya geldi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara katılan inşaat sektörü temsilcileri, yabancı iş adamlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Tüm gün süren ve 33 ülkeden gelen 300'den fazla yabancı yatırımcının katıldığı görüşmelerde, önemli iş birliklerinin temelleri atıldı.

Açıklamada, görüşmelere katılan iş adamlarının değerlendirmelerine de yer verildi.

Buna göre, Kuveytli iş adamı Abdullah Al-Anizi, Bursa'da önemli yatırımlara imza atacağını belirterek, kentin, doğası ve sosyal yaşamıyla gözde bir şehir olduğunu, gerek fuar gerekse ikili iş görüşmelerinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Kasapoğlu İnşaat Firması'ndan Tayfur Abdullahoğlu da görüşmelere katılan yabancı yatırımcıların iş potansiyellerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Turizm ve yatırım ortaklığı alanında İstanbul'da önemli projelere imza atan isimler, düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yer aldı. Bu firmalarla görüştük ve Bursa'da da yatırım ortaklığı yapmak için zemin aradık." ifadesini kullandı.

Merdim İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Merdim de geçen seneye göre fuarın daha hareketli geçtiğini belirterek, "Bursa, sürekli büyüyen ve gelişen bir şehir. Biz, inşaat sektörü temsilcileri olarak yatırımlarımıza yabancı yatırımcıları da dahil etmek istiyoruz. Bugün burada bu kadar fazla sayıda yabancı iş insanını görmek beni çok memnun etti." görüşünü aktardı.

Toplam 35 bin metrekarelik alanda organize edilen fuarlar, 23 Nisan'a kadar gezilebilecek.



