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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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Kırıkkale'de fuhuş operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 16:06
Kırıkkale'de fuhuş operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3'ü yabancı uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, H.A, O.A, N.A. ve Y.Y'nin Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bazı adreslerde yer temin ederek yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıklarını tespit etti.

Ekipler, H.A'yı Çorum'un Sungurlu ilçesi, N.A. ve O.A'yı Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi, Y.Y. ile yabancı uyruklu kadınlar G.I, G.C. ve Z.Z'yi de kent merkezinde gözaltına aldı.

Zanlılar, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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