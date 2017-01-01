Soma'da Türk Böbrek Vakfı Anaokulu açıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, Türk Böbrek Vakfı tarafından yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Zafer Mahallesi'ndeki Soma Anadolu Lisesi bahçesinde yaptırılan anaokulunun açılış törenine, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Koç, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, anaokulunda eğitim gören öğrencilerin tıp ve sağlık alanında eğitim görmeleri halinde burs verecekleri belirtti.

Erk, "Şimdiden 23 Nisan Çocuk Bayramınızı içtenlikle kutluyorum. Soma'ya bir şeyler yapalım dedik. Geç kalmamızın sebebi ise araştırdık, anaokulunun ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bugün anaokulumuzda 108 öğrenci eğitim görecek. Maden şehitlerinin çocuklarına sadece anaokulu yapmakla kalmayalım diye düşündük. Buradan yetişen çocuklarımıza ileride eğer tıp fakültesi, sağlık meslek fakültelerine hak kazanırlarsa onlara eğitim bursu verelim dedik." dedi.

Vakıf başkanı Erk'e teşekkür plaketi sunan Vali Güvençer de teşekkür ederek "Maddi kıymetin üzerinde, bundan 3 yıl önce milletçe acısını ortaklaştırdığımız bir sahnenin sonuçlarının kısmen de olsa izalesi için, Soma'ya bütün dikkatler yoğunlaştırmış iken bir şeyler katabilmek adına harekete geçilmiş olması ve böyle bir okul kazandırılması, okulumuzun taşıdığı maddi kıymetin çok ötesinde bir anlam taşıyor." diye konuştu.

Plaketin duydukları şükran duygularının sembolik bir işareti olduğunu bildiren Güvençer, "En güzel ifadesi ise sevgili çocuklarımızın gözlerinde, o mahsun dillerinde olacak. Sizler yaşadığınız ve bu okul hizmet ettiği sürece sürekli çocuklarımızın dillerinden kıymetli mesajlar gelecek." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Koç ise anaokulunun milli eğitimin ilk düğmesi olduğunu belirterek, vakfa teşekkür etti.

Çocuk halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından, ana sınıfı öğrencileri tarafından şiirler okundu.







