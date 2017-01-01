Meteorolojiden 6 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Rüzgar, güneyden saatte 70-100 kilometre hızla esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü de etkili olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, karayolu ve havayolu ulaşımında aksama gibi durumlara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerekiyor.



