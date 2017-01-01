Samsun'da FETÖ/PDY davası

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 35 sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki duruşmaya, 7 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılananlardan bazıları ile avukatları katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu öne sürülen tutuklu sanıklardan E.Ç, kızının 8. sınıfta okurken Sakarya Dersanesine gittiğini belirtti.

Zaman gazetesine deneme sınavı verdiği için abone olduğunu savunan E.Ç, "ByLock'u 15 Temmuz'dan sonra öğrendim ancak telefonuma yüklendiği iddia edilen dönemde eşim ve çocuğumun sağlık sorunları vardı. Başka şeylerle uğraşacak vaktim yoktu." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ö.Ç. ile M.U, H.S. ve E.Y'nin 10'ar bin lira kefaletle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Havza'da aralarında meslekten ihraç edilenlerinde bulunduğu 35 öğretmen hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla dava açılmıştı.