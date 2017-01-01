21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'da FETÖ/PDY davası

21 Nisan 2017 Cuma, 16:35

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 35 sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki duruşmaya, 7 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılananlardan bazıları ile avukatları katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu öne sürülen tutuklu sanıklardan E.Ç, kızının 8. sınıfta okurken Sakarya Dersanesine gittiğini belirtti.

Zaman gazetesine deneme sınavı verdiği için abone olduğunu savunan E.Ç, "ByLock'u 15 Temmuz'dan sonra öğrendim ancak telefonuma yüklendiği iddia edilen dönemde eşim ve çocuğumun sağlık sorunları vardı. Başka şeylerle uğraşacak vaktim yoktu." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ö.Ç. ile M.U, H.S. ve E.Y'nin 10'ar bin lira kefaletle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Havza'da aralarında meslekten ihraç edilenlerinde bulunduğu 35 öğretmen hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Başkan Tok, koltuğunu Minik Çınar'a devretti
YEREL

BAŞKAN TOK, KOLTUĞUNU MİNİK ÇINAR'A DEVRETTİ
Başkan Yılmaz: &quot;Referandum sonuçları hizmet olarak dönecek&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "REFERANDUM SONUÇLARI HİZMET OLARAK DÖNECEK"
Büyükşehir Belediyesinde yangın tatbikatı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE YANGIN TATBİKATI
Samsun MMO'da 'kariyer' planlaması
YEREL

SAMSUN MMO'DA 'KARİYER' PLANLAMASI
OMÜSEM'de Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
YEREL

OMÜSEM'DE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
TÜRÇEV'den Büyükşehir Belediyesine ödül
YEREL

TÜRÇEV'DEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ÖDÜL
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
4 şehit astsubay için mevlit okutuldu
YEREL

4 ŞEHİT ASTSUBAY İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Öğrencilere avukatlık mesleği tanıtıldı
YEREL

ÖĞRENCİLERE AVUKATLIK MESLEĞİ TANITILDI
Anaokulu öğrencilerinden lösemili çocuklara bağış
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞ
Öğrenciler 2005 hasta yönlendirdi
YEREL

ÖĞRENCİLER 2005 HASTA YÖNLENDİRDİ
Emekli askerin organları üç hastaya umut oldu
YEREL

EMEKLİ ASKERİN ORGANLARI ÜÇ HASTAYA UMUT OLDU
&quot;Samsunspor sistem takımıdır&quot;
YEREL

"SAMSUNSPOR SİSTEM TAKIMIDIR"
Bafra'da beton yol çalışması
YEREL

BAFRA'DA BETON YOL ÇALIŞMASI
Gazeteci Namık Azgın toprağa verildi
YEREL

GAZETECİ NAMIK AZGIN TOPRAĞA VERİLDİ
GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
GÜNCELLEME - Samsun'da silahla yaralama
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA SİLAHLA YARALAMA
GÜNCELLEME - Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Lösemili çocuklar için seferber oldular
YEREL

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR
&quot;Sermaye Piyasası Kurumları ve Sermaye Piyasasında Kariyer&quot; semineri
YEREL

"SERMAYE PİYASASI KURUMLARI VE SERMAYE PİYASASINDA KARİYER" SEMİNERİ
Samsun'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI
TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi ödül töreni
YEREL

TÜBİTAK SAMSUN BÖLGE SERGİSİ ÖDÜL TÖRENİ
İlkadım'da Levent ile Şirin Müzikali
YEREL

İLKADIM'DA LEVENT İLE ŞİRİN MÜZİKALİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı