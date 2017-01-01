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Hastanedeki çocuklara sürpriz

21 Nisan 2017 Cuma, 16:51

RİZE (AA) - Rize Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlenerek sürpriz yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt ile hastanenin Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yasin Yıldız ve Tıbbi Hizmetler Bölümü Başkanı Dr. Talip Başak, Rize Devlet Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Türüt ve beraberindekiler, aileleri ile sohbet etti. Programda palyaçolar da çocuklar için gösteri sundu. Çocuklarla pasta kesen hastane personeli, daha sonra onlarla bir süre parkta oyun oynadı.

Türüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında tedavi gören çocuklarla birlikte olduklarını söyledi.

Çocuklara moral verme, ailelerinin ise motivasyonu artırma anlamında güzel bir çalışma yaptıklarını dile getiren Türüt, çocuklara güzel anlar yaşattıkları için kendilerinin de mutlu olduğunu kaydetti.

Başak da hastane yönetimi olarak hastaların ve ailelerin enerjisini yüksek tutmak, mutluluklarını artırmak istediklerini ifade etti.

Sosyal Hizmet Uzmanı Ceren Altun da yapılan etkinlik sayesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına gidemeyen çocukların kendilerini iyi hissedeceği anlattı.

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