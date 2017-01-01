Manisa'daki deprem

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MANİSA (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Manisa İl Müdürü Bekir Şen, Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından ekiplerini tespit çalışmaları için bölgeye sevk ettiklerini anlattı.

Şen, "Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu an bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Mahallelerdeki tarama ve incelemelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Selendi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmiş, depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenmişti.