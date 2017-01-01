Dünya çocukları festivalde buluştu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali başladı.

Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Türk ve Moldovalı çocukların sahnelediği halk oyunu gösterisinin ardından kürsüye çıkan Vali Güzeloğlu, İngilizce yaptığı konuşmasında, her 23 Nisan'da 41 ülkeden gelen çocukları Kocaeli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Çocukların kardeşlik, sevgi, barış ve saygı içerisinde yeni bir dünya kurabileceklerine inandığını dile getiren Güzeloğlu, "Özellikle maalesef savaşta olan Suriyeli ve Iraklı çocuklara gönülden saygılarımı iletiyorum. Açlıkla mücadele eden Somalili çocukları da buradan selamlıyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde olursa bu kötü gidiş değişebilir." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Karaosmanoğlu ise geleneksel hale getirdikleri festival sayesinde 9 yıldır mevsimlerin en güzelini çocuklarla karşıladıklarını kaydetti.

Kocaeli'de 41 ülkeden çocuklarla buluşmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Karaosmanoğlu, festivale katılan çocukların bu yıl da çok güleceğini, eğleneceğini ve keşfedeceğini ifade etti.

Karaosmanoğlu, 3 gün sürecek festivalin dolu dolu geçeceğini anlatarak, misafir çocukların ülkelerine sevgi, kardeşlik ve unutulmaz anılarla döneceğini vurguladı.

Türkiye'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin temellerinin atıldığı 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğine dikkati çeken Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram 23 Nisan'dır. Neden? Çünkü biz ülkemizi yeniden kurarken çok büyük acılar çektik. Binlerce çocuğumuz yetim ve öksüz kaldı. 23 Nisan bizim için 'Tüm çocukları koruyacağız' demektir, 'Çocuklarımızı asla kimsesiz bırakmayacağız.' demektir. 23 Nisan, hiçbir çocuğun üzülmediği, korkmadığı bir dünya kurma gayretidir. 23 Nisan'ı bunun için coşkuyla kutluyoruz. Dünya daha güzel bir yer olsun diye kutluyoruz. Dünyanın bütün çocukları, barış ve kardeşlik içinde büyüsün diye kutluyoruz. Buradaki dostluklar, burada Türk kardeşlerinizle aranızda oluşacak sevgi, barış dolu bir dünyaya yön verecek."

İbrahim Karaosmanoğlu, 23 Nisan'ın egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu anlamını da taşıdığını vurgulayarak, "Bu yıl kutladığımız 23 Nisan, gerek dünyada yaşanan savaşlar gerekse ülkemize yönelik yapılan darbe girişimi nedeniyle öncekilerden çok daha anlamlıdır. 23 Nisan, bu yıl aynı zamanda, bir zafer kutlaması, yeniden diriliştir." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Türk mühendislerce yapılan robota dönüşebilen otomobil "Letrons", katılımcıları selamlayarak, festivalin başladığını duyurdu.

Bu yıl "Bilim ve Çocuk" temasıyla düzenlenen ve 23 Nisan akşamı sona erecek festival boyunca çeşitli atölye etkinlikleri ve gösteriler düzenlenecek.

Festival kapsamında Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenecek Türkiye Beyin Olimpiyatları'nda 6-14 yaş arasındaki çocuklar yarışacak. Organizasyonda birinciye 9 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye de 3 bin lira ödül verilecek.



