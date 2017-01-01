21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dünya çocukları festivalde buluştu

21 Nisan 2017 Cuma, 17:07

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali başladı.

Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Türk ve Moldovalı çocukların sahnelediği halk oyunu gösterisinin ardından kürsüye çıkan Vali Güzeloğlu, İngilizce yaptığı konuşmasında, her 23 Nisan'da 41 ülkeden gelen çocukları Kocaeli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Çocukların kardeşlik, sevgi, barış ve saygı içerisinde yeni bir dünya kurabileceklerine inandığını dile getiren Güzeloğlu, "Özellikle maalesef savaşta olan Suriyeli ve Iraklı çocuklara gönülden saygılarımı iletiyorum. Açlıkla mücadele eden Somalili çocukları da buradan selamlıyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde olursa bu kötü gidiş değişebilir." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Karaosmanoğlu ise geleneksel hale getirdikleri festival sayesinde 9 yıldır mevsimlerin en güzelini çocuklarla karşıladıklarını kaydetti.

Kocaeli'de 41 ülkeden çocuklarla buluşmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Karaosmanoğlu, festivale katılan çocukların bu yıl da çok güleceğini, eğleneceğini ve keşfedeceğini ifade etti.

Karaosmanoğlu, 3 gün sürecek festivalin dolu dolu geçeceğini anlatarak, misafir çocukların ülkelerine sevgi, kardeşlik ve unutulmaz anılarla döneceğini vurguladı.

Türkiye'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin temellerinin atıldığı 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğine dikkati çeken Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram 23 Nisan'dır. Neden? Çünkü biz ülkemizi yeniden kurarken çok büyük acılar çektik. Binlerce çocuğumuz yetim ve öksüz kaldı. 23 Nisan bizim için 'Tüm çocukları koruyacağız' demektir, 'Çocuklarımızı asla kimsesiz bırakmayacağız.' demektir. 23 Nisan, hiçbir çocuğun üzülmediği, korkmadığı bir dünya kurma gayretidir. 23 Nisan'ı bunun için coşkuyla kutluyoruz. Dünya daha güzel bir yer olsun diye kutluyoruz. Dünyanın bütün çocukları, barış ve kardeşlik içinde büyüsün diye kutluyoruz. Buradaki dostluklar, burada Türk kardeşlerinizle aranızda oluşacak sevgi, barış dolu bir dünyaya yön verecek."

İbrahim Karaosmanoğlu, 23 Nisan'ın egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu anlamını da taşıdığını vurgulayarak, "Bu yıl kutladığımız 23 Nisan, gerek dünyada yaşanan savaşlar gerekse ülkemize yönelik yapılan darbe girişimi nedeniyle öncekilerden çok daha anlamlıdır. 23 Nisan, bu yıl aynı zamanda, bir zafer kutlaması, yeniden diriliştir." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Türk mühendislerce yapılan robota dönüşebilen otomobil "Letrons", katılımcıları selamlayarak, festivalin başladığını duyurdu.

Bu yıl "Bilim ve Çocuk" temasıyla düzenlenen ve 23 Nisan akşamı sona erecek festival boyunca çeşitli atölye etkinlikleri ve gösteriler düzenlenecek.

Festival kapsamında Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenecek Türkiye Beyin Olimpiyatları'nda 6-14 yaş arasındaki çocuklar yarışacak. Organizasyonda birinciye 9 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye de 3 bin lira ödül verilecek.


İLGİLİ HABERLER
'Benim Festivalim' ilk gününde izleyenleri büyüledi
YEREL

'BENİM FESTİVALİM' İLK GÜNÜNDE İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ
İzmit'te trafik kazası: 1 ölü
YEREL

İZMİT'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği başlıyor
YEREL

23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
Körfez manzarasında çay-simit 1 Lira
YEREL

KÖRFEZ MANZARASINDA ÇAY-SİMİT 1 LİRA
Gölkay'da Dragon Festivali için geri sayım başladı
YEREL

GÖLKAY'DA DRAGON FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Başkan Doğan ziyaretçilerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI
Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları Gebze'de başlıyor
YEREL

ÜCRETSİZ ÖZEL YETENEK SPOR KURSLARI GEBZE'DE BAŞLIYOR
Başkan Karaosmanoğlu, TEMA Vakfı ile buluştu
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, TEMA VAKFI İLE BULUŞTU
İlkokul öğrencileri Başkanvekili Özak'ı ziyaret etti
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ BAŞKANVEKİLİ ÖZAK'I ZİYARET ETTİ
Karadeniz yöresi Kandıra'da canlandı
YEREL

KARADENİZ YÖRESİ KANDIRA'DA CANLANDI
Başkan Doğan çocukların bayramını kutladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN ÇOCUKLARIN BAYRAMINI KUTLADI
Bilgievlerindeki münazaranın galibi belli oldu
YEREL

BİLGİEVLERİNDEKİ MÜNAZARANIN GALİBİ BELLİ OLDU
Kocaeli'de FETÖ/PDY üyeliği davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY ÜYELİĞİ DAVASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY üyeliği davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY ÜYELİĞİ DAVASI
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
IAFF yetkililerinden Kocaeli Valisine ziyaret
YEREL

IAFF YETKİLİLERİNDEN KOCAELİ VALİSİNE ZİYARET
23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı
YEREL

23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ, EĞİTİM VE EĞLENCE FUARI
Sepaş Enerji'den çocuklara uçurtma etkinliğine davet
YEREL

SEPAŞ ENERJİ'DEN ÇOCUKLARA UÇURTMA ETKİNLİĞİNE DAVET
Birimlerarası Spor Şenliği futbol turnuvası ile başladı
YEREL

BİRİMLERARASI SPOR ŞENLİĞİ FUTBOL TURNUVASI İLE BAŞLADI
Başkan Vekili Özak, turizmcilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZAK, TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
41 ülkeden gelen çocuklar Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti
YEREL

41 ÜLKEDEN GELEN ÇOCUKLAR VALİ GÜZELOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
41 ülkeden bin çocuk Kocaelili çocuklarla buluşacak
YEREL

41 ÜLKEDEN BİN ÇOCUK KOCAELİLİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK
İzmit Belediyesi futbol turnuvası 25 Nisan'da başlayacak
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ FUTBOL TURNUVASI 25 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı