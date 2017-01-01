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Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cho Kars'ta

21 Nisan 2017 Cuma, 17:24

KARS (AA) - Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Kars Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Kars Orduevi'nde Kore gazileriyle yemekte bir araya gelen Cho, ardından Vali Doğan'a makamında ziyarette bulundu.

Cho, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dost bir ülke olduğunu belirtti.

Türk halkının da kendileri için önemli olduğunu ifade eden Cho, "Türk askerlerinin kahramanca savaşı, mücadelesi olmasaydı Güney Kore, Kuzey Kore'nin bir parçası olabilirdi." diye konuştu.

Ekibiyle Türkiye'nin farklı illerini gezerek Kore gazileriyle bir araya geldiklerini anlatan Cho, şunları kaydetti:

"Aslında 1950 yılında bizim ilişkilerimiz tekrar başladı. Türkiye-Kore ilişkileri 6. yüzyıla dayanıyor. O zamanlar Göktürk Devleti ve Kore Devleti ataları bir araya gelip, şu an Çin'in kuzeydoğusunda kalan bölgede, Çin'e karşı mücadele verdi. Bu tarihten sonra Türkler batıya gitti, biz de doğuya doğru ilerledik. Aramızda 8 bin kilometrelik mesafe oluştu. Kore gazileri sayesinde de iki ülke arasındaki ilişkiler daha da güçleniyor."

Vali Doğan ise ziyaretinden dolayı Cho'ya teşekkür ederek, "Kore, milli hafızamızda önemli yer tutan bir ülkedir. Çünkü Türk ordusu 1950'li yıllarda Kore'de savaşa girmiş ve birçok şehit vermiştir. Gazilerimiz var. Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

İki ülke arasında önemli bir dostluk bağı bulunduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Türk halkı, Kore halkını çok seviyor. Ben de Kore'de bulundum ve o sıcaklığı orada yaşadım. Kore halkı sıcakkanlı, ülkemizdeki insanlara benziyor. Kore Cumhuriyeti'nin gazilerimizi unutmaması da çok önemli. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen il il dolaşarak Kore gazilerini ziyaret etmeniz bizi onurlandırdı."

Daha sonra Vali Doğan ile Büyükelçi Cho, birbirlerine hediye takdim etti.

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