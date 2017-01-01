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Engelli çocuklar rafting yaptı

21 Nisan 2017 Cuma, 17:28
Engelli çocuklar rafting yaptı

DÜZCE (AA) - Türkiye Beyazay Derneği'nin Düzce ve Sakarya şubeleri iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yurt dışında yaşayan engelli çocuklara rafting yaptırıldı.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyüne aileleriyle gelen 9 engelli çocuk, rafting elbiselerini giyip rehber ve aileleri eşliğinde bota binerek Melen Çayına indi. Oldukça heyecanlı oldukları gözlenen çocuklar, kürek çekerek gönüllerince eğlendi.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ferruh Kaledibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dernek olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının engelli çocuklarına yönelik çeşitli organizasyonlar yaptıklarını söyledi.

Özel bakım gereksinimi olan çocukları gönüllerince eğlendirmeyi amaçladıklarını belirten Kaledibi, "Sakarya ve Düzce şubelerimizin düzenlediği çeşitli etkinliklerle programımızı sürdürüyoruz. Dün Sakarya'da ziyaret ve geziler yaptık. Bugün ise Düzce'de rafting organizasyonu düzenledik. Çocuklarımız çok mutlu." dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Batı Bölgesi ve Düzce Şubesi Başkanı Nurullah Çelebi ise farklı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Dünyanın bütün çocuklarını bir araya getiren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını farklı bir organizasyon ile kutlamak istedik. Yurt dışından gelen çocuklarımıza ve ailelerin şükran borçluyuz. "diye konuştu.

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