21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 17:36

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 157 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırlı Mahallesi'nde S.B'nin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 124 sikke, 14 metal obje, 8 yüzük, 5 taş obje ve 6 mızrak ucu olmak üzere çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendiren toplam 157 tarihi eser ile 1 dedektör ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
YEREL

MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU
'Tour Of Mersin'in ikinci etabı tamamlandı
YEREL

'TOUR OF MERSİN'İN İKİNCİ ETABI TAMAMLANDI
Mersin'de kayıp iki kardeş mağrada bulundu
YEREL

MERSİN'DE KAYIP İKİ KARDEŞ MAĞRADA BULUNDU
Tarsus'a yeni taziye evi
YEREL

TARSUS'A YENİ TAZİYE EVİ
Suudi Arabistanlı hastalar Çukurova'ya gelecek
YEREL

SUUDİ ARABİSTANLI HASTALAR ÇUKUROVA'YA GELECEK
Başkanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı
YEREL

BAŞKANLAR 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
İspanya'dan Malezya'ya bisikletle gidiyor
YEREL

İSPANYA'DAN MALEZYA'YA BİSİKLETLE GİDİYOR
Silifke'den çilek ihracatı başladı
YEREL

SİLİFKE'DEN ÇİLEK İHRACATI BAŞLADI

Trafik sigortasındaki düzenleme olumlu karşılandı
YEREL

TRAFİK SİGORTASINDAKİ DÜZENLEME OLUMLU KARŞILANDI
Toroslar'da Köyler Arası Futbol Turnuvası 23 Nisan'da başlıyor
YEREL

TOROSLAR'DA KÖYLER ARASI FUTBOL TURNUVASI 23 NİSAN'DA BAŞLIYOR
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
YEREL

MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU
Akdeniz kentsel dönüşümle tanışıyor
YEREL

AKDENİZ KENTSEL DÖNÜŞÜMLE TANIŞIYOR
Mezitli Belediyesi, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte dolu dolu kutlayacak
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ, 23 NİSAN'I ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DOLU DOLU KUTLAYACAK
Akdeniz'de kentsel dönüşüm için ön protokol imzalandı
YEREL

AKDENİZ'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ÖN PROTOKOL İMZALANDI
Hekimoğlu: &quot;Türkiye ihracatta, organik üretim avantajını fırsata çevirmeli&quot;
YEREL

HEKİMOĞLU: "TÜRKİYE İHRACATTA, ORGANİK ÜRETİM AVANTAJINI FIRSATA ÇEVİRMELİ"
Toroslar Belediyesi, 23 Nisan'ı geleneksel çocuk oyunlarıyla kutlayacak
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ, 23 NİSAN'I GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARIYLA KUTLAYACAK
Mersinli sanayici, kümelenme ile büyük projelerden pay kapma hedefinde
YEREL

MERSİNLİ SANAYİCİ, KÜMELENME İLE BÜYÜK PROJELERDEN PAY KAPMA HEDEFİNDE
TISİAD Genel Başkanı Kılıç:
YEREL

TISİAD GENEL BAŞKANI KILIÇ:
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Mersin'de 'Uluslararası Lojistik Semineri' başladı
YEREL

MERSİN'DE 'ULUSLARARASI LOJİSTİK SEMİNERİ' BAŞLADI
Mersin'de Figen Yüksekdağ hakkındaki dava
YEREL

MERSİN'DE FİGEN YÜKSEKDAĞ HAKKINDAKİ DAVA
Damızlık kıl keçisi tekeleri üreticilere dağıtılıyor
YEREL

DAMIZLIK KIL KEÇİSİ TEKELERİ ÜRETİCİLERE DAĞITILIYOR
Mersin'de 23 Nisan'da Çocuk Festivali düzenlenecek
YEREL

MERSİN'DE 23 NİSAN'DA ÇOCUK FESTİVALİ DÜZENLENECEK
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
YEREL

MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı