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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Karabük'te tırla kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

21 Nisan 2017 Cuma, 17:39
Karabük'te tırla kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te tırla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Karabük'e giden Serhat Çalımlı (38) yönetimindeki 06 FE 0251 plakalı demir madeni yüklü tır ile Fethi Tabak'ın (65) kullandığı 78 AG 835 plakalı kamyonet, Kemal Oyman mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu kasası kopan kamyonet, tırın önünde yaklaşık 50 metre sürüklenerek refüje çıktı.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Hikmet Kavak (53) ve Dursun Eroğlu (50) yaralandı.

Araçların içinde sıkışan yaralılar, olay yerine çağrılan AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fethi Tabak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonette bulunanların inşaat işçisi oldukları ve bir inşaata beton dökmeye gittikleri öğrenildi.


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