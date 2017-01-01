Şırnak'taki terör operasyonu

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali İhsan Su, "İlimizde son 3 günde yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35 olmuştur." dedi.

Vali Su, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Uludere ilçesinin Nezirkına ve Kopki Tepe Üs Bölgesi arasında bugün sabah 09.30 sıralarında 2 askeri şehit eden bölücü terör örgütü mensuplarına karşı Hudut Özel Harekat birlikleri ve güvenlik korucularınca sürdürülen operasyonda, askerleri şehit eden 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şırnak'ta Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonda da 3 bölücü terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini kaydeden Su, "İlimizde son 3 günde yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35 olmuştur." diye konuştu.

Vali Su, vatandaşların huzur ve güvenliği için operasyonlara kararlıkla devam edileceğini sözlerine ekledi.



