Hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan kutlaması

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ANTALYA (AA) - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar, hastanede düzenlenen 23 Nisan şenliğinde eğlenceli bir gün geçirdi.

Etkinlikte, tedavi gören çocuklar giydikleri birbirinden farklı kostümler ile çizgi film karakterlerini canlandıran maskotlar eşliğinde eğlendi. Servisteki bazı çocuklar ise sağlık çalışanı kıyafeti giydi.

Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanelerinde tedavi gören çocuklar için sürprizler hazırladıklarını söyledi.

Hastanede yatan çocuklara boyama kitabı, Türk bayrağı, balon, kalem ve meyve suyu verildiğini, ALKÜ öğrencilerinin de palyaço ve renkli kostümler giyerek çocukları eğlendirdiğini anlatan Yazan, "Onları gülümsetebiliyorsak, eğlendirebiliyorsak ne mutlu bize. Onların bir gülümsemesi her şeye bedel." dedi.