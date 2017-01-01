21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum'da kaçakçılık operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 17:55

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında bir kargo aracında yapılan aramada, zulalanmış vaziyette 27 bin 500 paket kaçak sigara ile balların altına gizlenmiş 300 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden yurda yasa dışı yollarla giren gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünlerinin, bir kargo firmasına ait araçla getirildiği bilgisi alması üzerine, şüpheli araçlar Pasinler girişinde arandığı bildirildi.

Durdurulan kargo aracında yapılan aramada, özel dizayn edilen jeneratör ve elektrik panosu görünümlü metal ve ahşap kutulara gizlenerek kargoya verilmiş 27 bin 500 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ile bal kovanlarının altına gizlenmiş 300 kilogram gümrük kaçağı nargile tütününün ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Horasan Dellalhan Jandarma Karakol Komutanlığınca, İran’dan İstanbul'a yolcu taşıyan İran plakalı bir otobüste, "Vezir" isimli Jandarma Narkotik Tespit Köpeği ile yapılan kontrolde, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar afyon sakızı ele geçirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili yakalanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla ilgili mevzuatların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edileceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Mehmetçik Vakfı'ndan ETSO'ya ziyaret
YEREL

MEHMETÇİK VAKFI'NDAN ETSO'YA ZİYARET
Vali Azizoğlu'ndan 23 Nisan mesajı
YEREL

VALİ AZİZOĞLU'NDAN 23 NİSAN MESAJI
Meteorolojiden 6 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 6 İLDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Erzurum'da meteorolojik uyarı
YEREL

ERZURUM'DA METEOROLOJİK UYARI
Küçük Başkan'dan Erzurum için önemli projeler
YEREL

KÜÇÜK BAŞKAN'DAN ERZURUM İÇİN ÖNEMLİ PROJELER
Expo Katar'dan Başkan Sekmen'e &quot;En İyi Kent Vizyonu&quot; ödülü
YEREL

EXPO KATAR'DAN BAŞKAN SEKMEN'E "EN İYİ KENT VİZYONU" ÖDÜLÜ
Jenarötörden kaçak sigara çıktı
YEREL

JENARÖTÖRDEN KAÇAK SİGARA ÇIKTI
Okulda deprem tatbikatı
YEREL

OKULDA DEPREM TATBİKATI
Oltu'da 23 Nisan provası
YEREL

OLTU'DA 23 NİSAN PROVASI
Öğrencilerden İl Jandarma Komutanlığına ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ZİYARET
Horasan'da temsili belediye başkanı Muhammed Yasin Lal, makam koltuğuna oturdu
YEREL

HORASAN'DA TEMSİLİ BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMED YASİN LAL, MAKAM KOLTUĞUNA OTURDU
Milletvekili Aydemir, Sanatçı Erkal'ı ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR, SANATÇI ERKAL'I ZİYARET ETTİ
Oltu T Tipi ceza infaz kurumu fuarın gözdesi oldu
YEREL

OLTU T TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU FUARIN GÖZDESİ OLDU
B.B.Erzurumspor'da parola üç puan
YEREL

B.B.ERZURUMSPOR'DA PAROLA ÜÇ PUAN
Güneş saati çıktı
YEREL

GÜNEŞ SAATİ ÇIKTI
Kadınlarda burun estetiği nasıl olmalı?
YEREL

KADINLARDA BURUN ESTETİĞİ NASIL OLMALI?
Ağız kokusu olanlar dikkat
YEREL

AĞIZ KOKUSU OLANLAR DİKKAT
Erzurum'da &quot;polis imamı&quot;nın FETÖ davası
YEREL

ERZURUM'DA "POLİS İMAMI"NIN FETÖ DAVASI
Erzurum'da 3 polis memurunun FETÖ davası
YEREL

ERZURUM'DA 3 POLİS MEMURUNUN FETÖ DAVASI
Eski Belediye Başkanı Başaran FETÖ üyeliğinden hakim karşısında
YEREL

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI BAŞARAN FETÖ ÜYELİĞİNDEN HAKİM KARŞISINDA
Erzurum'da FETÖ üyesi Yaman'ın davası
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ ÜYESİ YAMAN'IN DAVASI
Erzurum'da eski amir ve müdüre FETÖ'den 3 yıl hapis
YEREL

ERZURUM'DA ESKİ AMİR VE MÜDÜRE FETÖ'DEN 3 YIL HAPİS
Genç sporculara kitap ve tişört dağıtıldı
YEREL

GENÇ SPORCULARA KİTAP VE TİŞÖRT DAĞITILDI
Büyükşehir Çat Yolu'nu Yıldızkent'e bağlıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ÇAT YOLU'NU YILDIZKENT'E BAĞLIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı