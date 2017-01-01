Erzurum'da kaçakçılık operasyonu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında bir kargo aracında yapılan aramada, zulalanmış vaziyette 27 bin 500 paket kaçak sigara ile balların altına gizlenmiş 300 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden yurda yasa dışı yollarla giren gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünlerinin, bir kargo firmasına ait araçla getirildiği bilgisi alması üzerine, şüpheli araçlar Pasinler girişinde arandığı bildirildi.

Durdurulan kargo aracında yapılan aramada, özel dizayn edilen jeneratör ve elektrik panosu görünümlü metal ve ahşap kutulara gizlenerek kargoya verilmiş 27 bin 500 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ile bal kovanlarının altına gizlenmiş 300 kilogram gümrük kaçağı nargile tütününün ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Horasan Dellalhan Jandarma Karakol Komutanlığınca, İran’dan İstanbul'a yolcu taşıyan İran plakalı bir otobüste, "Vezir" isimli Jandarma Narkotik Tespit Köpeği ile yapılan kontrolde, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar afyon sakızı ele geçirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili yakalanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla ilgili mevzuatların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edileceği vurgulandı.