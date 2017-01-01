Mersin'de kayıp iki kardeş mağrada bulundu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mevlüt ve Ayşe Keskin çiftinin dünden beri kayıp olan 2 çocuğu mağarada bulundu.

Küstülü Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan 13 yaşındaki Hatice ile 11 yaşındaki Mehmet'ten haber alamayan Keskin çifti, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ile bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramalarda çocukları evlerinin 3 kilometre uzağındaki bir mağaranın içinde buldu.

Geceyi mağarada geçirdikleri belirlenen ve 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar, ekipler tarafından anne ve babasına teslim edildi.

Kızı ve oğlunu karşısında gören anne Keskin, gözyaşları içinde çocuklarına sarıldı.

Daha sonra çocuklar, kendilerini kurtarmak için seferber olan ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.