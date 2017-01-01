21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

21 Nisan 2017 Cuma, 18:12

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "16 Nisan halk oylamasını tanımıyoruz' diyenler, muhalefet partileri başta olmak üzere, 'biz bunu tanımıyoruz' diyenler, milletin sözünün üstüne söz söyleme hakkı ve haddine sahip değiller." dedi.

Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Çok zorlu bir seçim kampanyasıyla yaklaşık 100 yıllık bir hükümet sisteminin değişimi için çaba ve gayret gösterdiklerini kaydeden Çalık, Malatya'ya ve tüm vatandaşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Milletin demokrasiden yana oy kulladığını ve Türkiye'yi taçlandırdığını belirten Çalık, "Yüzde 51,3 evet oy veren vatandaşlarımız ne kadar kıymetliyse, yüzde 48.7 hayır veren vatandaşlarımız da aynı ölçüde kıymetli ve değerlidir." dedi.

Türkiye'nin geleceği için yapılan çok önemli bir oylamayı geride bıraktıklarını anlatan Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"16 Nisan tarihi, Türkiye'nin bir kırılma noktasıydı. Bu kırılma noktasında da evetle taçlanması, parlamenter sisteme son verilmesi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yeni bir Türkiye için merhaba denilmesi bizim için çok önemliydi. Avrupa'da bazı ülkeler, dünyanın egemen güçleri hayır çıkmasını çok büyük arzuyla istediler ve evet çıkmasını engellemek için ellerinden gelen tüm gayreti sarfettiler. Terör örgütleri, çok ciddi manada yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına devam etti. Ama buna rağmen milletimizin feraseti, yüzde 51,3 ile evet diye tecelli etti. Ne kadar hayır için mücadele eden cephe varsa da sonunda milletimizin feraseti egemen oldu."

Yeni Türkiye'de kesintisiz istikrarın ve icraatların olacağı bir atmosfer yaşanacağını vurgulayan Çalık, sandıktaki bütün oyların kendileri için çok önem arz ettiğini belirtti.

- "Milletin sözünün üstüne söz söyleme hakkı ve haddine sahip değiller"

Öznur Çalık, "16 Nisan halk oylamasını tanımıyoruz' diyenler, muhalefet partileri başta olmak üzere, 'biz bunu tanımıyoruz' diyenler, milletin sözünün üstüne söz söyleme hakkı ve haddine sahip değiller. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partilerin söylemiş olduğu cümleler, milleti tanımadıklarını göstermektedir. Milleti tanımazsanız, millet de sizi bir sonraki seçimlerde tanımayacaktır ve gereğini yerine getirecektir." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Arapgir'de &quot;Eğitim Her Engeli Aşar&quot; konulu konferans düzenlendi
YEREL

ARAPGİR'DE "EĞİTİM HER ENGELİ AŞAR" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Malatya'da Turizm Haftası kutlamaları devam ediyor
YEREL

MALATYA'DA TURİZM HAFTASI KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR
Darende'de makamlar çocuklara emanet edildi
YEREL

DARENDE'DE MAKAMLAR ÇOCUKLARA EMANET EDİLDİ
Yazar Nilüfer Aktaş öğrencilere okumanın önemini anlattı
YEREL

YAZAR NİLÜFER AKTAŞ ÖĞRENCİLERE OKUMANIN ÖNEMİNİ ANLATTI
Çamlıca Okulları öğrencileri yüzme yarışmalarını dereceyle tamamladı
YEREL

ÇAMLICA OKULLARI ÖĞRENCİLERİ YÜZME YARIŞMALARINI DERECEYLE TAMAMLADI
Çanakkale şiir yarışmasının sonuçları açıklandı
YEREL

ÇANAKKALE ŞİİR YARIŞMASININ SONUÇLARI AÇIKLANDI
MOTAŞ'ın yaptığı ankete göre halkın yüzde 73'ü toplu taşıma hizmetinden memnun
YEREL

MOTAŞ'IN YAPTIĞI ANKETE GÖRE HALKIN YÜZDE 73'Ü TOPLU TAŞIMA HİZMETİNDEN MEMNUN
Yeni Malatyaspor, U21 Ligi'nde şampiyonluğa koşuyor
YEREL

YENİ MALATYASPOR, U21 LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
Turgut Özal panelle anıldı
YEREL

TURGUT ÖZAL PANELLE ANILDI
11. Tarım Fuarı sona erdi
YEREL

11. TARIM FUARI SONA ERDİ
&quot;Yeni Malatyaspor Süper Lig'e çıkacaktır&quot;
YEREL

"YENİ MALATYASPOR SÜPER LİG'E ÇIKACAKTIR"
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Başkan Çakır İslam Aleminin Miraç Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR İSLAM ALEMİNİN MİRAÇ KANDİLİNİ KUTLADI
Kışanak ve Tuncel hakim karşısında
YEREL

KIŞANAK VE TUNCEL HAKİM KARŞISINDA
Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL

MALATYA'DA TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI
Başkan Çakır 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR 23 NİSAN'I KUTLADI
Vali Toprak'dan 23 Nisan kutlaması
YEREL

VALİ TOPRAK'DAN 23 NİSAN KUTLAMASI
MOTAŞ'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi
YEREL

MOTAŞ'DAN ÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYESİ
8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 24'üncü yılı
YEREL

8. CUMHURBAŞKANI ÖZAL'IN VEFATININ 24'ÜNCÜ YILI
Asr-ı Saadet gecesi katılımcılara duygusal anlar yaşattı
YEREL

ASR-I SAADET GECESİ KATILIMCILARA DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI
&quot;15 Temmuz Süreci&quot; fotoğraf yarışmasına yoğun ilgi
YEREL

"15 TEMMUZ SÜRECİ" FOTOĞRAF YARIŞMASINA YOĞUN İLGİ
Mucit öğrencinin projesi TUBİTAK yarışmasında sergilenmeye hak kazandı
YEREL

MUCİT ÖĞRENCİNİN PROJESİ TUBİTAK YARIŞMASINDA SERGİLENMEYE HAK KAZANDI
Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübünden büyük başarı
YEREL

YEŞİL ÇAĞALA ENGELLİLER SPOR KULÜBÜNDEN BÜYÜK BAŞARI
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı