Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu

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BURDUR (AA) - Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği ve ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle Bucak ilçesinde ikamet eden N.K, Çavdır İlçesi Tapu Müdürlüğünde memur M.K ve mesleklerinden ihraç edilen öğretmenler F.A. ve M.Y.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden F.A. ve M.Y.Ç'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.











