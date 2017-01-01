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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Triko Sanayiciler Derneği (TRİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv, "Toplam 1 milyar 800 milyon ihracat payımız var. İstihdam olarak da ciddi katkımız var, 150 bin çalışanımız var ve yarıdan fazlası kadın." dedi.

Balkuv, Gaziantep Sanayi Odasında (GSO) düzenlenen toplantıda, Gaziantepli triko sanayicileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Mustafa Balkuv, sanayicilerle istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Dernek olarak sektörün ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını anlatan Balkuv, eğitime çok büyük bir önem verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Eğitim konusunda ciddi birikimlerimiz var. İstanbul'da kurmuş olduğumuz triko lisesinde 700 öğrenci eğitim görüyor. Bu okul, Türkiye'de tek triko eğitimi veren kuruluş. Dünyada da bunun 4 örneği var. Türkiye'de 407 meslek lisesi var. Biz ilk 16'dayız. İstanbul'da 200 meslek lisesi var. Biz ilk 6'dayız. Bu sene tematik lise kapsamına alındık."

Üretime ciddi katkı sunduklarını vurgulayan Balkuv, "Toplam 1 milyar 800 milyon ihracat payımız var. İstihdam olarak da ciddi katkımız var, 150 bin çalışanımız var ve yarıdan fazlası kadın. Dün İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni'ndeki ilk 10 kişi bizim üyemizdi." diye konuştu.

Sosyalleşme adına da birçok faaliyette bulunduklarını belirten Mustafa Balkuv, "Ücretsiz eğitim programları düzenliyoruz. Bu eğitim faaliyetleri için yurt dışından da teklifler alıyoruz." şeklinde konuştu.

Gaziantep'in, Türkiye'nin çok önemli bir sanayi ve üretim merkezi olduğunu kaydeden Balkuv, "Biz de üyelerimizle beraber olup kendi birikimlerimizi onlarla paylaşıp katkıda bulunmak istedik." ifadesini kullandı.