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Tunceli'deki polis helikopterinin düşmesi

21 Nisan 2017 Cuma, 19:50

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 18 Nisan tarihinde Pülümür ilçesi kırsalında düşen polis helikopterinin enkazının tamamen kaldırıldığı ve incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan tarihinde düşen polis helikopterinin enkazının yapılan çalışmayla olay mahallinden kaldırıldığı belirtildi.

Helikopter enkazının kaldırılmasıyla bölgede çalışmanın sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 Nisan tarihinde Pülümür ilçesinde gerçekleşen helikopter kazası ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde helikopter enkazının tamamı bölgeden alınarak gerekli incelemenin yapılması için Ankara iline gönderilmiş olup, bölgede yapılan çalışmalar sonlandırılmıştır."

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