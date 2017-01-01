Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ünün tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı örgütüne yönelik kent merkezinde düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı, 3'ünün "adli kontrol kararı"yla, 6'sının ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.