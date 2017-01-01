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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

21 Nisan 2017 Cuma, 19:53

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiği bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, olay yeri inceleme çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü.

Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında akşam saatlerinde gerçekleşen patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayın ardından bölgeyi güvenlik koridoruna alan ekiplerin incelemeleri, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından tamamlandı.

Olay yerinde uzaktan kumanda parçalarının bulunduğu öğrenildi.

Araçtan geriye kalan enkazın ise incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği bildirildi.

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