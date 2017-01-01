Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır yemlik
|Kg
|0,95
|0,95
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,81
|0,85
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|3,29
|3,29
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,00
|8,99
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,06
|8,70
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|10,15
|10,15
|MTS
|Anason
|Kg
|10,20
|10,50
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|6,00
|6,35
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,78
|1,78
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,45
|2,20
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|5,00
|5,00
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,40
|8,40
|MTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|25,25
|25,25
|TTS
|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|25,20
|27,11
|TTS
|Ciğer büyükbaş
|Kg
|24,00
|24,00
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,02
|1,21
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|0,35
|0,35
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|8,25
|10,06
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,10
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,70
|12,40
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,10
|13,50
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|7,55
|7,55
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,50
|3,45
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış