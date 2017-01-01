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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Suriye'deki iç savaş

21 Nisan 2017 Cuma, 20:25

KİLİS (AA) - Suriye'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 3 Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı.

Halep kentine bağlı Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmalar sorası bölgeden kaçan teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yakınları tarafından Türkiye sınırına getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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