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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturmaları

21 Nisan 2017 Cuma, 20:27

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, 15 Temmuz 2016'dan bu yana 3 bin 872 kişi hakkında soruşturma yürütüldü.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana hakkında işlem yapılan 3 bin 872 kişiden 566'sı hakkında ağır ceza mahkemelerine iddianame tanzim edildi.

Bunlardan 824 kişi tutuklanırken bin 344 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 222 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 314 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılırken, bin 167 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.

Şu anda gözaltında 1 şüpheli bulunuyor.

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