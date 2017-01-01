Bingöl'de terör operasyonu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı düzeneği ile yaşam malzemeleri ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince Karlıova ilçesine bağlı Karacehennem ormanları sınırları içerisinde yer alan Yiğitler ile Kızılağaç köyleri arasında kalan Rem Yaylası kırsalında bugün düzenlenen "Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-10" operasyonunda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği ile 2 depo ve 1 sığınak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sığınak ve depolarda yapılan aramada 3 kalaşnikof, susturucu, 1 lazer mesafe ölçer, gece görüş dürbünü, silah üstü termal, tabanca şarjörü, 197 kalaşnikof mermisi, 25 tabanca mermisi, 3 akü, tabanca kılıfı, 4 kütüklük, 12 uyku tulumu, 25 metre kablo, il haritası, anahtar takımı, 2 murç, 7 çift ayakkabı, 8 çelik yapıştırıcısı, not defteri, 2 kazma, 2 kürek, el testeresi, bir miktar sağlık malzemesi, 10 kilogram tuz, 7 su bidonu, 100 kilogram un, 10 kilogram şeker ve 3 pil bloku ele geçirildiği kaydedildi.

Karlıova Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tespit edilen patlayıcı düzeneği ile yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği aktarılan açıklamada, patlayıcı madde yapımında kullanılabilecek malzemeler ile silah ve mühimmatların ise incelenmek üzere Bingöl il Jandarma Komutanlığınca muhafaza altına alındığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.