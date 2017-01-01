Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson, Fofana, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic
Gaziantepspor: Victor, Barış Yardımcı, Wallace Reis, Musa Nizam, Pedroso, Fatau, Thiam, Kangwa, Marcinho, İlhan Parlak, Muhammed Demir
Goller: Dk. 28 Kangwa (Gaziantepspor), Dk. 45 Vukovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor ile Gaziantepspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
2. dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Kangwa kafayla meşin yuvarlağı Wallace Reis'in önüne indirdi. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda kaleci Kaya Tarakçı topu güçlükle kontrol etti.
28. dakikada Gaziantepspor öne geçti. Barış Yardımcı'nın sağdan ortasında, arka direkte iyi yükselen Kangwa'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
34. dakikada Milosevic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe yönelen topu kaleci Victor, son anda üstten kornere çeldi.
44. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Skubic, Pedroso ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada penaltıyı kullanan Vukovic, topu filelerle buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.