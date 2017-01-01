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"8. Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri Konferansı"

21 Nisan 2017 Cuma, 21:04

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "8. Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri Konferansı" yerli ve yabancı katılımcıların şehir gezisiyle başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Konferansın 4 gün süreciğini ifade eden Aksoy, "Yarın yapılacak olan oturumlarda 20 ülkeden yaklaşık 200 katılımcı olacak. Bugün ilçemize gelen konukları Safranbolu'nun tarihi ve kültürel yerlerini gezdirdik. Aralarında Safranbolu'ya ilk kez gelenlerde vardı. İlçemize hayran kaldılar. Bu tür organizasyonların ilçemize katkısı çok fazla oluyor." diye konuştu.

Konferansın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına da denk gelmesi dolayısıyla mutlu olduklarını aktaran Aksoy, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da bazı etkinlikler olacak. Tataristan'dan gelecek 30 çocuğumuz buradaki etkinliklere katılacaklar. Kendi yöresel halk oyunlarını sergileyecekler. Safranbolu'nun tarihini ve kültürünü onlara anlatacağız. Mirasın geleceğe aktarımı sürecinde çocukları mirasın farkındalığına varmaları, bilinçlenmeleri bizler için çok önemli. Bunu onlara aşılamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Safranbolu'nun kültür turizminin yanında artık kongre turizminde de adından söz ettirmeye başladığına dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Safranbolu tarihiyle, kültürüyle çok önemli bir turizm merkezi, dünyada kent ölçeğinde koruma altında olan nadir kentlerden birisi. Açık hava müzesi konumunda olan ilçemizi, dünyaya ve Türkiye'ye tanıtmak için bir çok çalışma yapıyoruz. Safranbolu'nun evlerini, lokumunu, safran bitkisini, çavuş üzümünü tanıtmak için gayretler sarf ediyoruz. Her yıl dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden binlerce turisti burada ağırlıyoruz. Artık Safranbolu kültür turizminin yanında bu tür uluslararası konferans, kongre gibi organizasyonlarla da adından söz ettirir hale geldi."

Aksoy, kente gelen katılımcıların, Tarihi Çarşı, Mencilis Mağarası, cam teras, İncekaya Kanyonu gibi tarihi yerleri gezdiğini belirtti.


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