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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da 12. Uluslararası Halk Oyunları Festivali

21 Nisan 2017 Cuma, 21:07
Sakarya'da 12. Uluslararası Halk Oyunları Festivali

SAKARYA (AA) - 12. Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında Bosna Hersek, Moldova, Gürcistan, Arnavutluk ve Tataristan'ın yanı sıra Diyarbakır, Amasya ve Bursa'dan Sakarya'ya gelen çocuklar, milli ve mahalli oyunlarını sergiledi.

Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adapazarı Belediyesinin işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen festival kapsamında öğrenciler, Vali Hüseyin Avni Coş'u ziyaret etti.

Vali Coş, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, turizmin ancak istikrar, güven ve huzur ortamlarında gerçekleştirilebilecek ekonomik faaliyet olduğunu belirtti.

Afrika ve Somali'de çok güzel deniz kıyıları olmasına rağmen oradaki insanların açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Coş, şunları söyledi:

"Coğrafya mükemmel ama tesis yok. Ondan önemlisi tesis olsa da kimse gitmez çünkü huzur yok, güvenlik sorunu var. O nedenle bizim huzurumuzu, güvenliğimizi korumak için fevkalade dikkatli olmamız gerekir. Duyarlı vatandaş olarak hepimize düşen görevler var. Kullandığımız bir spot var. Sakarya eşittir huzur coğrafyası. Sakarya'nın turizm bakımından gelişebilmesi için bu huzur coğrafyası konumunu muhafaza etmemiz ve güçlendirmemiz lazım. Bunun yanında Sakarya'nın çok önemli büyük bir potansiyeli var. Termal turizmden yayla turizmine, spor turizminden kongre turizmine kadar her çeşit turizme ev sahipliği yapabilecek imkanlarımız var. Bunların en iyi şekilde kullanılabilmesinin iki yolu var. Birincisi tanıtım, ikincisi tesis. Doğal güzellikleriniz ne kadar güzel olursa olsun, tesis olmadan turizmi geliştirmeniz söz konusu değil. Tanıtım olmadan yine turizmi geliştiremeyiz."

Vali Coş, konuşmasının ardından bir süre sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Adapazarı Belediyesini de ziyaret eden çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle Adapazarı ilçesindeki Nuri Bayar Ortaokulu bahçesinde toplandı.

Buradan ülkelerine özgü müzikler eşliğinde yürüyüşe geçen çocuklar, Çark Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na kadar vatandaşların alkışları eşliğinde yürüdü.

Çocuklara, engelsiz bandosu ve Büyükşehir Belediyesi Bandosu da eşlik etti.

Demokrasi Meydanında Türk ve Gürcü öğrencilerin dans gösterilerinin ardından yağmur başlaması nedeniyle gösterilere ara verildi.

Daha sonra Adapazarı Belediyesi önünde toplanan çocuklar, ülkelerine özgü kıyafetlerle halk oyunları gösterileri gerçekleştirdi.

Renkli görüntülere sahne olan festivale katılan çocuklar, 23 Nisan Pazar günü Serdivan Spor Salonunda düzenlenecek etkinliğin ardından ülkelerine uğurlanacak.

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