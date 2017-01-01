Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Bliznichenko, Ceyhun Gülselam, Skulason, Poko, Tanase, Seleznov
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau (Dk. 38 Bozhikov), Sadiku, Pavelka, Castro, Turgut Doğan Şahin, Adem Büyük, Koita
Sarı kartlar: Dk. 2 Barış Başdaş, Dk. 34 Papp (Kardemir Karabükspor), Dk. 40 Pavelka (Kasımpaşa)
KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
5. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında topla ilerleyen Veigneau, rakibini geçerek arka direğe ortaladı. Koita meşin yuvarlağı kafayla Sadiku'ya indirdi ancak kaleci Ahmet Şahin, bu oyuncudan önce topu kontrol etti̇.
19. dakikada rakip defans oyuncusundan topu kapan Seleznov, hızla ceza alanına girdi. Kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan bu oyuncu, meşin yuvarlağı kötü bir vuruşla auta gönderdi.
32. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan ev sahibi takımda Latovlevici, topu Tanase ile buluşturdu. Tanase, ceza sahası çizgisi önünde sert vurdu ancak kaleye giden meşin yuvarlak savunmaya çarparak yeniden oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.