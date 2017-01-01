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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın’da FETÖ/PDY davaları

21 Nisan 2017 Cuma, 21:22

BARTIN (AA) - Bartın’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2’si tutuklu 9 sanığın, yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, tutuksuz sanıklar Şaban Önder, Bülent Aydoğan, Nuri Güler, Osman Yılmaz, Rasim Ulusoy, Yaşar Ergül ve Mustafa Aksoy ile avukatları katıldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tutuklu sanıklar eski öğretmen Hasan Dikmen ve Musa Satuk, mahkemedeki savunmalarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullanmadıklarını ve silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürerek, tahliyelerini istedi.

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki iddia ve suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, dijital materyallerin inceleme raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmaları erteledi.


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