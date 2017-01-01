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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te terör operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 21:27

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde, terörle mücadele kapsamında başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ile Tatvan 10. Tugay Komutanlığı ekiplerince, il merkezine bağlı Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonunun devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Aşağıölek köyü kırsalında gece saatlerinde bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi. Diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.



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