Antalya'da "1. Uluslararası Turizm Festivali" başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da "Kadınlar Çiçek Açıyor" sloganıyla düzenlenen 1. Uluslararası Turizm Festivali başladı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya, çok sayıda kadın desenli elbiseleri ve başlarına taktıkları çiçeklerle katıldı. Katılımcılar arasında yabancı uyrukluların da bulunması dikkati çekti.

Kültür Merkezi önüne serilen çiçek desenli kırmızı halı üzerinde yürüyen kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

- "Kadınlar mutluysa o şehirde mutludur"

Kadınlar Çiçek Açıyor Projesi Başkanı Hatice Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projeyi Antalya'nın tanıtımı için hazırladıklarını belirtti.

Antalyalı kadınlar olarak şehirlerinin güzelliğine yeni güzellikler katmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Bozkurt, "Yaptığımız bu çalışmaların dünya basınında yer almasını ve Antalya'nın güvenli bir kent olduğunu bilinmesini istiyoruz. Çiçekli giysiler giyip, başımıza çiçekler takıyoruz. Bu sayede bütün dünyanın kentimizi bu güzel enerjisiyle merak etmesini arzuluyoruz. 'Burası nasıl bir şehir? Biz de gidelim' desinler istiyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın çok ihtiyacı olan bir festivale kavuştuğunu ifade eden Bozkurt, içinde sanat, kültür ve doğa bulunan festivali Antalya Valiliği'nin himayesinde yaptıklarını kaydetti.

Bozkurt, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra bütün kurumların desteğinden dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini bildirdi.

"Eğer kadınlar mutluysa o şehir de mutludur." düşüncesiyle yola çıktılarını anlatan Bozkurt, "Bir kadını en kolay mutlu eden şeyin çiçek olduğunu düşündük. Çiçeği başına taktığımız kadınların güleceğine ve ortaya çıkan pozitif enerjinin dünyaya yansıyacağına inanarak, bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

Bozkurt, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini ve her yıl bu dönemde dünyada, "Çiçek zamanı, gel katıl bize." mesajı göndereceklerini vurguladı.

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festival, 23 Nisan'da sona erecek.











