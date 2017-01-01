Sakarya'daki silahlı kavga

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki Milli Egemelik Caddesi Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği karşısındaki otopark önünde, tartıştığı baba Y.K'yi yanındaki tabancayla ateş etmesi sonucu yaralayan, oğlu Tunahan. K 'yı ise öldüren İ.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.B. tutuklandı.

Dün, şehir merkezindeki Milli Egemelik Caddesi Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği karşısındaki otopark önünde, baba Y.K ve oğlu Tunahan.K ile İ.B arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, İ.B yanındaki tabancayla baba ve oğluna ateş etmişti. Saldırıda yaralanan baba Y.K ile oğlu Tunahan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Tuhahan K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



