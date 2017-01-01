Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

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MALATYA (AA) - Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan davanın duruşması Malatya Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmaya sanıklardan Kışanak, tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan, Tuncel ise Silivri Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kışanak, savunmasını öğleden sonraki bölümünde tamamladı. Mahkeme Başkanı Turan Kılıç'ın, "Terörist cenazeleri için araç tahsis ettiniz mi?" sorusuna, Kışanak, "Bu iddia söz konusu değildir. Hiçbir cenazenin nakliyle ilgili benim özel bir görevlendirmem ve talimatım söz konusu değildir." cevabını verdi.

Sanık Tuncel ise savunmasında, davanın siyasi olduğunu ve iddiaların hiçbir yasal dayanağının olmadığını savundu.

Tuncel, davaların açılmasına vesile olanların çoğunun FETÖ'den gözaltına alarak tutuklandığını iddia ederek, bu durumun kendilerini ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sebahat Tuncel, "Basın açıklaması yaparken, herhangi bir suç içeren beyanınız oldu mu?" sorusuna ise "Ben siyasetçiyim. Bir partinin eş genel başkanıyım. Ülke yönetimine dair görüşleri önerileri üyelerimin haklarını savunma konusunda açıklama, basın toplantısı yapıyorum." cevabını verdi.

Savunmaların ardından Mahkeme Başkanı Kılıç, duruşma savcısı Muhittin Atlı'ya görüşlerini sordu. Atlı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in üzerlerine atılı suçun mahiyeti, gizli tanık beyanları, tanık beyanları, teknik takip tutanakları, delillerin tamamen toplanılmamış olması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Haziran 2017'ye erteledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

- İddianameden

İddianamede, Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.