AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 34 kişiden 15'i tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 36'ya yükseldi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, himmet adı altında örgüte maddi destek sağladıkları iddia edilen şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 34 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 26 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
26 zanlıdan 15'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 Nisan'da düzenlenen operasyonda, 29 kişi gözaltına alınmıştı.