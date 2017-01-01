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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de trafik kazası: 7 yaralı

21 Nisan 2017 Cuma, 22:30
Kocaeli'de trafik kazası: 7 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Yuvacık istikametinde Sabri Erkan idaresindeki 41 PA 939 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 41 RS 981 plakalı, Mustafa Sarı yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Sabri Erkan, Emin Gündağ, İlknur Erkan, Ömer Erkan, Mustafa Sarı, Neslihan Sarı ile hamile olduğu öğrenilen Nur Sarı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarıldı.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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