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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay'da "300 Ses 1 Nefes Korolor Buluşuyor" konseri

21 Nisan 2017 Cuma, 22:37
Hatay'da "300 Ses 1 Nefes Korolor Buluşuyor" konseri

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 5 farklı ilçeden 300 öğrencinin katılımıyla oluşturulan "300 ses 1 Nefes Korolor Buluşuyor" konser verdi.

Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Şehit Hurşit Uzel İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda sahneye çıkan 300 öğrenci, seslendirdiği çocuk şarkılarıyla büyük beğeni topladı.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Antakya Polifonik Korolar Derneği Başkanı Sezgin Suna, bu tür korolarla amaçlarının, çocukların kendilerine ait şarkıları söylemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Kırıkhan, Altınözü, Defne, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinden koroya katılan öğrenciler, konser sonunda izleyiciler tarafından alkışlandı.

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