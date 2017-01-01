Gaziantep'te "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiası

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 kişi, halk oylaması neticesinde sosyal paylaşım siteleri ve diğer iletişim araçları üzerinden "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" içerikli paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "anayasa değişikliği halk oylaması" neticesinde sosyal paylaşım siteleri ve diğer iletişim araçları üzerinden "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" içerikli paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla, şüpheli 2 şahıs hakkında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, haklarındaki tahkikatın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri kaydedildi.