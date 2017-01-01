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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

21 Nisan 2017 Cuma, 22:47

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ'ye ait bir yurtta müdürlük yapan tutuksuz sanık Z.E. ile avukatı katıldı.

Sanık Z.E, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Z.E'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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