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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 22:53

UŞAK (AA) - Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Sivaslı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli istikametinden gelen plakası belirtilmeyen otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Otomobili arayan ekipler, sürücü O.Ü. ile F.T. ve H.T. çiftini gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve üst araması yapılan şüphelilerden F.T. adlı kadının iç çamaşırında 7,2 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T. ve H.T. çifti tutuklandı, O.Ü. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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