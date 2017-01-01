"23 Nisan'da çocuklar ve jandarma el ele hep birlikte tatile" projesi

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MUĞLA (AA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen "23 Nisan'da çocuklar ve jandarma el ele hep birlikte tatile" projesi kapsamında, daha önce tatil yapma imkanı bulunmayan 71 çocuk ve aileleri Bodrum'da tatil yapacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocukların tatil yapmalarını sağlamak amacıyla istekte bulunan Bodrum'daki Rexene Resort Hotel yönetimi, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Menteşe Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'ndan 51 çocuk ile Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde kalan 20 çocuğa tatil imkanı sunacak.

Çocukları tatil yapacakları otele uğurlamak üzere Muğla İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda, Türkçe öğretmeni Saniye Karakaya'nın Muğla Valisi Amir Çiçek için yazdığı "Yüreğimin Sesi" isimli şiir öğrenciler tarafından okundu.

Daha sonra öğrenciler, müzik öğretmeni Sibel Zeytun'un düzenlemesini yaptığı "Atatürk Çocukları" isimli şarkıyı seslendirdi.

- "Çalışmanın örnek olmasını diliyorum"

Programda bir konuşma yapan Vali Amir Çiçek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, tatilde gönüllerince eğlenmelerini ve iyi bir şekilde dinlenmelerini istedi.

Çocuklar ve ailelerini konuk edecek otel yönetimi ve Jandarma Komutanlığına teşekkür eden Çiçek, "Çocuklarımızı geleceğe ve daha iyi yarınlara hazırlamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu sosyal çalışmanın örnek olmasını diliyorum. Güvenlik güçlerimiz her zaman vatandaşımızın ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hizmetinde." dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Çiçek, 71 çocuğu ve ailelerini otobüslere bindirerek, tatile uğurladı.

Törene, Vali Çiçek'in yanı sıra, Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Emnİyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve protokol üyeleri katıldı.