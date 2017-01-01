Şırnak'taki terör operasyonu

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ORDU (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, şehit düşen Uzman Çavuş İslam Çubuk'un, Ordu'daki baba ocağında yas var.

Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un (30) şehadet haberi, Ünye ilçesi Ortayılmazlar Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına ulaştı.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve askeri yetkililer baba Veli ve anne Fidan Çubuk'a acı haberi verdi. Haberin duyulmasının ardından eve gelen yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı.

Bu sırada Çubuk'un ailesinin yaşadığı evin balkonlarına ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Evli ve 2 çocuğu olan Şehit Uzman Çavuş İslam Çubuk'un eşi Gülsüm Çubuk'un da çocuklarıyla birlikte Şırnak'ta yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan, şehidin ağabeyinin de Uzman Çavuş olduğu ve görev yeri Tunceli'den geçici olarak Suriye'ye gittiği bildirildi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da şehit askerle ilgili yayınladığı başsağlığı mesajında, "Şırnak’ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, Çaybaşı nüfusuna kayıtlı olup, ailesi Ünye ilçemizde ikamet eden Uzman Çavuş İslam Çubuk'un Şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim Peygamber Efendimize komşu eylesin. Ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ordu Ünye nüfusuna kayıtlı evladımız Uzm. Çvş. İslam Çubuk, Şırnak'ta hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidimiz, kahraman evladımız Uzm. Çvş. İslam Çubuk'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.















