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Siirt'te Kutlu Doğum Haftası etkinliği

22 Nisan 2017 Cumartesi, 00:44

SİİRT (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Güler, "İnsanoğlu aklıyla hareket etmezse, kendisini robotlaştırırsa, iradesini başkasına ihale ederse kesinlikle çarpık din anlayışı insanı saadet yerine eşkıyalığa, toplumsal kaosa, fitne ve fesada sevk eder." dedi.

Siirt'te 14 Eylül Spor Salonu'nda Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Prof. Dr. Güler, etkinlikte yaptığı konuşmada, zulmün ve sefaletin yerini adaletin alması gerektiğini belirterek, zulümle hiçbir yere varılamayacağını söyledi.

"İşte adil yönetim tarzı budur. Sizi yoktan var eden Allah, sizin medeniyet kurmanızı da istiyor. İnancı, dini, etnik kimliği ve ideolojisi ne olursa olsun, tüm insanlığın, insanca yaşayabilmesi için dünyayı belli bir kıvama getirmekle Müslüman bu yüzden sorumludur." diyen Güler, Müslümanların dünyayı yaşanabilir kıvama getirmenin mücadelesini vermesi gerektiğini belirtti.

Herkesin sorumluluğun farkında olması gerektiğini ifade eden Zekeriya Güler, "İnsanoğlu aklıyla hareket etmezse, kendisini robotlaştırırsa, iradesini başkasına ihale ederse kesinlikle çarpık din anlayışı insanı saadet yerine eşkıyalığa, toplumsal kaosa, fitne ve fesada sevk eder. Sağlıklı, doğru din anlayışına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var." diye konuştu.

Etkinlikte, semazenler eşliğinde Grup Dergah tarafından ilahiler seslendirildi.

Daha sonra engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlara çeşitli yardımlar yapıldı.

Etkinliğe, Vali Mustafa Tutulmaz, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, İl Müftüsü Faruk Arvas, Belediye Başkan yardımcıları Yener Tanık, Gülal Aygün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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