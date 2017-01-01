Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davası

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet ayağına yönelik operasyon kapsamında, 32'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, 3 kişi tahliye edildi, 2 kişi de tutuklandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda 32'si tutuklu, 44 sanığın yargılandığı davada, bazı tanıkların ifadesi alındı.

Tanıklardan Murat B. 2016 yılının haziran ayına kadar sohbet toplantılarına katıldıklarını belirterek, sohbetlerde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları ile Kur'an-ı Kerim okuduklarını ifade etti.

Son zamanlarda işin içine siyasetin girmesinden rahatsızlık duyduklarını anlatan Murat B. "Bu işin artık Allah rızasından çıktığını, siyasete girmememiz, bunu bırakmamız gerektiğini söyledik. Sohbetlerde Bank Asya'ya destek olunması, Zaman gazetesine abone olunması isteniyordu. Mesajlaşmak için Tango programını kullandık. Bunun daha sonra Tango görünümlü 'ByLock' olduğunu öğrendim." dedi.

Sanıkların tahliye talebinde bulundukları bölümde tutuksuz sanık Fatih Süleyman A. "15 Temmuz gecesi ByLock'tan göreve çağrılırsanız 'sokağa çıkma yasağı var' diye gitmeyin' mesajı geldi. Biz bunu dinlemeyip, görevimizin başına gittik." ifadesini kullandı.

Sanık ve avukatların tahliye taleplerini tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Birleşimde ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Murat Yılmaz ve Yusuf Abur'un tutuklanmalarına, tutuklu sanıklar Avni Okatan, Tezcan Akıllı ve Zeynep Demirci'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, tüm sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına, tutuksuz sanıklar için adli kontrol hükmünün haftada bir kez uygulanmasına, sanıkların tanık talepleri için işlem yapılması kararı aldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında meslekten ihraç edilen 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.