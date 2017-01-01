Adana'da kapalı otoparkta yangın

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ADANA (AA) - Adana'da bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde Hafız Mehmet İlmiş Sitesi'nin otoparkında patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yoğun duman nedeniyle oksijen tüpü takıp otoparkın darabasını kırarak alevlere müdahale etti. Bazı apartman sakinleri de site içinde bulunan araçlarını dışarı çıkararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Duman nedeniyle 14 katlı binanın üst katlarında mahsur kalan iki kadın ve iki çocuk ise itfaiye merdiveniyle yere indirildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Ekipler, yaptıkları ilk çalışmada, patlama yaşanmadığını ve yangının bir otomobilin elektrik aksamından çıktığını tespit etti.

Aracı yanan Faik Kabadayı'nın, "Arabayı daha bu sabah almıştım." diyerek üzüntü yaşadığı görüldü.